Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 21a giornata

Cinque nomi consigliati, uno per reparto e un Mantra

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 21a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di domani, con Roma-Verona che aprirà le danze alle 18.00. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere – Szczesny: Nonostante molti abbiano l’opzione dei 6 politici, in questo caso noi ci sentiamo comunque di puntare su di lui. La Juventus subisce pochissimo e allo stesso tempo però Szczesny riesce anche ad offrire voti importanti in ottica modificatore.

Il difensore – Spinazzola: De Rossi lo conosce bene e potrebbe ripartire da lui. Che sia nel ruolo di terzino o esterno a tutta fascia poco cambia, avrà compiti d’inserimento e sarà uno dei primi sviluppatori della manovra offensiva. Contro un Verona decimato dal mercato può dire la sua.

Il centrocampista – Candreva: Resta il leader assoluto di questa squadra. Reduce da un gol splendido al Maradona, vuole fare la differenza anche dinanzi ai propri tifosi in quella che sulla carta potrebbe essere una delle ultime chance per restare a galla.

L’attaccante – Soulé: L’ultimo gol su azione risale alla 13a giornata, all’andata ha siglato una doppietta. Ci aspettiamo nuovi fuochi d’artificio, con lui ancora una volta protagonista.



Il nome Mantra – Pierozzi (Dd/Ds/E): Terzino dal doppio ruolo che potrebbe partire titolare al posto di Sambia sulla corsia di destra. Un’opzione da tenere seriamente in considerazione.