Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 20esima giornata

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 20a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di domani, con le prime due partite (Napoli-Salernitana e Genoa-Torino) che andranno in scena in contemporanea alle 15.00. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere – Terracciano: L’Udinese ha dimostrato di faticare in zona gol, mentre la Fiorentina si sta dimostrando molto più solida di quanto ci si potesse aspettare. Inoltre lui è al momento il miglior portiere per fantamedia, dunque dategli fiducia.

Il difensore – Calafiori: Uno dei migliori difensori per media voto nelle ultime giornate. Super affidabile, il profilo ideale per il modificatore, soprattutto contro un Cagliari in piena emergenza offensiva.

Il centrocampista – De Ketelaere: Sta finalmente trovando continuità e in casa contro il Frosinone, in una partita che ci aspettiamo possa essere ricca di gol, può sicuramente riuscire ad incidere. E’ da schierare.

L’attaccante – Kvaratskhelia: Nonostante non sia un periodo roseo, ha chiuso il girone d’andata con 5 gol e 3 assist in 18 partite. Ci si aspettava di più e viste le sue qualità potrebbe tornare a fare la differenza già a partire dal match con la Salernitana.

Il nome Mantra – Mboula (W): Come W potrebbe essere una scommessa intrigante in questa giornata. L’Empoli concede tanto e lui potrebbe incidere, se utilizzate moduli come il 4-1-4-1, dategli una chance.