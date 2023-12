Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 17a giornata

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 17a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di oggi pomeriggio, con le prime due partite (Sassuolo-Genoa ed Empoli-Lazio) che andranno in scena in contemporanea alle 18.30. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere – Montipò: Ci aspettiamo un match bloccato, dove lui può emergere anche in termini di modificatore. E’ un’opzione molto importante in questa giornata, da poter alternare a diversi top del ruolo.

Il difensore – Darmian: Parliamo ormai di un punto fisso, indipendentemente dal ruolo che interpreta. Con il Lecce dovrebbe agire a tutta fascia sulla corsia di destra. Il bonus potrebbe essere dietro l’angolo.

Il centrocampista – Colpani: Non timbra dalla 12a giornata, troppo per uno del suo livello. E’ il punto di riferimento tecnico del Monza: in una sfida difficile come quella di stasera con la Fiorentina, i brianzoli avranno necessariamente bisogno delle sue giocate.

L’attaccante – Giroud: Nell’ultima con il Monza non ha segnato, vorrà rifarsi contro una Salernitana in grande difficoltà dal punto di vista difensivo. Anche rigorista, è da schierare senza dubbio.



Il nome Mantra – Lazovic (E/W): Potete schierarlo come E nonostante abbia ottime chance di partire nel tridente in questo turno. Il bonus manca addirittura dalla 9a giornata.

Fantacalcio.it per Adnkronos