Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 16a giornata

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 16a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di stasera, con la prima partita (Genoa-Juventus) che andrà in scena alle 20.45. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere – Milinkovic Savic: Il Torino sembra aver ritrovato la solidità difensiva di un tempo. Contro l’Empoli ci sono tutte le carte per portare a casa un clean sheet e magari anche un voto utile in ottica modificatore.

Il difensore – Cambiaso: Dopo l’assist al Napoli sembrerebbe aver scalato definitivamente le gerarchie. Sarà ancora titolare sulla corsia di destra, tra l’altro da ex di turno contro il Genoa, pronto ad incidere nuovamente.

Il centrocampista – Sottil: In questo momento è probabilmente uno dei più ispirati in casa Fiorentina. Con l’infortunio di Nico sembrerebbe essere sicuro di un posto da titolare. La sensazione è che possa arrivare un altro bonus contro il Verona.

L’attaccante – Lucca: Dovrebbe esser confermato dal 1′ nel ruolo di centravanti. Il Sassuolo difensivamente concede tanto, soprattutto nel gioco aereo: lui può approfittarne e fare la differenza.



Il nome Mantra – Oudin (W/T):

Sta trovando continuità e spesso sta facendo anche la differenza. A dir poco duttile, potete serenamente trovargli un posto sulla vostra trequarti.

Fantacalcio.it per Adnkronos