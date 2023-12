Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 14a giornata

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 14a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di stasera, con la prima partita (Monza-Juventus) che andrà in scena alle 20.45. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere – Provedel: Dopo la prestazione tutt’altro che esaltante offerta a Salerno, la voglia è quella di riscattarsi in maniera concreta. Obiettivo clean sheet, ma occhio anche al modificatore.

Il difensore – Kayode: Entrato benissimo contro il Genk in Conference, dovrebbe avere una maglia da titolare contro la Salernitana. Torna dall’infortunio pronto per stabilirsi come perno fisso sulla corsia di destra. Dategli una chance.

Il centrocampista – Samardzic: Il gol manca ormai dalla sesta giornata, troppo per un calciatore del suo livello. All’Udinese servono le sue giocate per tornare a fare punti dopo la sconfitta di Roma. Con il Verona ha tutte le carte per incidere concretamente.

L’attaccante – Krstovic: Nonostante abbia segnato comunque 4 gol in 12 partite (non pochi per un classe 2000), non timbra dall’ottava giornata. L’obiettivo è quello di sbloccarsi e ciò potrebbe accadere già con il Bologna.



Il nome Mantra – Cambiaso (Dd/Ds/E): Terzino super duttile, da poter utilizzare magari anche come esterno in questo turno. Può far comodo per qualsiasi modulo decidiate di scegliere.

Fantacalcio.it per Adnkronos