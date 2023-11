Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 13a giornata

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 13a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di domani, con la prima partita (Salernitana-Lazio) che andrà in scena alle 15.00. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere – Montipò: Ci aspettiamo una partita tutt’altro che scoppiettante tra Verona e Lecce. Ha dimostrato di poter essere molto affidabile in chiave modificatore, ma in questo caso resta una carta valida da giocarsi anche per chi punta al clean sheet.

Il difensore – Lazzari: Dovrebbe essere titolare sulla corsia di destra, pronto a creare superiorità numerica al fianco di Felipe Anderson. Le sue continue sovrapposizioni potrebbero offrire una mano concreta nello sviluppo della manovra offensiva biancoceleste.

Il centrocampista – Reinier: Confermatissimo sulla trequarti del Frosinone, una delle squadre più “fantacalcistiche” di questa Serie A. In casa con il Genoa ci sono tutti i presupposti per far divertire ancora: se lo avete in rosa, puntateci concretamente.

L’attaccante – Zirkzee: Il suo talento sta esplodendo ormai in maniera concreta. Tra gol e assist si sta rivelando uno dei migliori attaccanti del campionato e non sembrerebbe avere intenzione di fermarsi, anche in un match complicato come quello con il Torino.



Il nome Mantra – Boloca (M/C): Si è rivelato essere un mediano molto affidabile, dotato anche di un interessante feeling con il gol. In una partita sulla carta non complicatissima, rappresenta un’opzione concreta al Mantra.

Fantacalcio.it per Adnkronos