Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 12a giornata

Cinque nomi consigliati, uno per reparto e un Mantra

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 12a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: oggi tocca schierare la formazione, con la prima partita (Sassuolo-Salernitana) che andrà in scena alle 18.30. Di seguito troverete un nome consigliato per reparto (portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti), oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere – Di Gregorio: Resta uno dei migliori portieri del campionato, a mani basse. Anche qualora subisse gol, è comunque una certezza assoluta in termini di modificatore, ragion per cui decidere di schierarlo non è mai una brutta scelta.

Il difensore – Ostigard: Dovrebbe tornare in campo dal 1′ al posto di Rrahmani, al fianco di Natan. Sui calci piazzati ha dimostrato di essere molto pericoloso in più occasioni e contro l’Empoli, che soffre tanto queste situazione, può fare la differenza.

Il centrocampista – Barella: Lo sapevate che Barella non ha ancora segnato in questa stagione di Serie A? Fin qui al Fantacalcio l’ex Cagliari ha deluso non poco le aspettative: 1 solo assist alla 7a giornata e 2 ammonizioni. I suoi inserimenti potrebbero però dar filo da torcere al Frosinone, in difficoltà dal punto di vista difensivo.

L’attaccante – Nico Gonzalez: Non segna da tre partite e la Fiorentina ha un disperato bisogno dei suoi gol per tornare sulla retta via. Con il Bologna ci aspettiamo una partita aperta, dove l’argentino può incidere, magari anche dal dischetto.



Il nome Mantra – Cambiaso (Dd/Ds/E): Dovrebbe essere titolare vista la squalifica di Rabiot, pronto ad alternarsi anche come mezz’ala con McKennie. Dopo la rete al Verona, ha tutte le carte per incidere ancora, anche in casa con il Cagliari.