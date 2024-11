Consigli e prevenzione dal Bambino Gesù

Con l’arrivo dell’inverno aumentano i casi di malattie respiratorie, in particolare nei bambini, che possono variare da semplici raffreddori a bronchioliti più gravi. Per aiutare i genitori nella prevenzione e gestione di queste malattie, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha preparato un vademecum, fornendo utili consigli sulle infezioni virali stagionali e sull’importanza della vaccinazione antinfluenzale, oltre ai nuovi trattamenti contro il virus respiratorio sinciziale (RSV).

Le malattie respiratorie invernali sono spesso causate da virus come rhinovirus, adenovirus, enterovirus, coronavirus e virus influenzali. Questi virus si diffondono facilmente in ambienti chiusi e poco ventilati, attraverso goccioline respiratorie e mani contaminate. I sintomi possono variare, colpendo maggiormente bambini e adolescenti.

Ogni patologia ha un periodo di picco specifico; ad esempio, l’influenza raggiunge il massimo tra dicembre e febbraio, mentre la bronchiolite, causata dall’RSV, ha una prevalenza tra novembre e marzo ed è grave nei neonati. È fondamentale prevenirle, soprattutto per proteggere i soggetti più vulnerabili.

Le misure preventive includono pratiche igieniche come lavarsi frequentemente le mani, coprire naso e bocca quando ci si starnutisce, e mantenere una buona igiene delle superfici. Un’alimentazione ricca di frutta e verdura è fondamentale per rinforzare il sistema immunitario. Il vaccino antinfluenzale è raccomandato per bambini dai 6 mesi ai 7 anni, per chi ha malattie croniche e donne in gravidanza. Quest’anno è anche disponibile un anticorpo monoclonale contro l’RSV, per proteggere i bambini fragili.

Per i malanni di stagione, i sintomi comuni includono naso che cola e febbre, che spesso si risolvono con riposo e idratazione, senza necessità di farmaci. Mantenere il bambino idratato è cruciale, mentre il riposo consente al corpo di recuperare. In caso di febbre, il paracetamolo può alleviare i sintomi. È importante monitorare il bambino e consultare il pediatra se i sintomi peggiorano.

Per i bambini molto piccoli, i lavaggi nasali con soluzione fisiologica sono essenziali. Alcuni bambini, come quelli prematuri o con malattie croniche, sono più vulnerabili alle infezioni respiratorie e necessitano di una sorveglianza medica regolare. Il vademecum dell’Ospedale Pediatrico è uno strumento utile per affrontare i virus stagionali e proteggere la salute dei bambini durante l’inverno.