Consigli e normative da seguire

Viaggiare in treno con cani e gatti richiede attenzione e preparazione. Prima di partire, è consigliabile portare l’animale dal veterinario per un controllo e assicurarsi che abbia le vaccinazioni aggiornate. Preparare una valigia per il proprio pet è fondamentale; essa dovrebbe contenere cibo, acqua, ciotole pieghevoli, sacchetti per i bisogni e giochi preferiti, oltre alla documentazione necessaria come il libretto sanitario e il microchip.

Ogni compagnia ferroviaria ha regole specifiche riguardo gli animali a bordo, quindi è importante informarsi in anticipo. In generale, si possono portare cani, gatti e piccoli animali domestici. I cani guida viaggiano sempre gratuitamente e senza restrizioni per supportare le persone con disabilità.

Per quanto riguarda il trasporto, i piccoli animali devono viaggiare in un trasportino chiuso e sicuro, le cui dimensioni non superino solitamente i 70 x 30 x 50 cm. I cani di taglia media o grande devono indossare una museruola e rimanere al guinzaglio durante il viaggio. In genere, è consentito il trasporto di un solo animale per passeggero, anche se alcune compagnie possono avere regole diverse.

Per i costi, gli animali nel trasportino di solito non necessitano di un biglietto aggiuntivo, ma alcune compagnie potrebbero addebitare una piccola tariffa. Per i cani di taglia media o grande, è quasi sempre necessario acquistare un biglietto ridotto o pagare un supplemento.

Durante il viaggio, è utile far abituare l’animale al trasportino prima della partenza, associando il trasportino a esperienze positive. È consigliabile pianificare il viaggio con anticipo per ridurre lo stress dell’animale. Preferire orari non di punta può aiutare a rendere il viaggio più tranquillo. Se il tragitto è lungo, è opportuno fare delle pause per permettere all’animale di sgranchirsi e rilassarsi. Se noti segni di agitazione nel tuo cane o gatto, offrigli il suo giocattolo preferito o coccolalo per rassicurarlo. Un contatto affettuoso può fare la differenza per il benessere del tuo pet durante il viaggio.