Conservare il passato: il progetto di Cambridge sui floppy disk

Archivisti dell’Università di Cambridge stanno guidando un progetto importante per estrarre e preservare informazioni preziose da dischetti, prima che diventino inutilizzabili. L’iniziativa è iniziata con l’arrivo di una scatola di dischetti da 5.25 pollici, provenienti da un computer formattato DOS, appartenente al celebre fisico Stephen Hawking.

Durante il tentativo di leggere i dischetti, gli archivisti hanno incontrato difficoltà che hanno messo in evidenza la vulnerabilità di questa tecnologia, adottata solo temporaneamente prima della diffusione dei compact disc. Questo ha portato alla creazione del progetto “Future Nostalgia”, che sottolinea come il tardo XX secolo possa diventare una sorta di “età oscura” nella storia per la scarsità di scritti informatici.

I dischetti presentano numerose sfide, tra cui la presenza di formati diversi, per cui è necessario disporre di un’ampia varietà di sistemi di elaborazione per leggere il materiale. Inoltre, i dischetti stessi possono risultare illeggibili a causa di muffe o corrosione del materiale. Talboom, membro del team di digitalizzazione, sta lavorando a stretto contatto con collezioni di autori noti, tra cui Hawking, per digitalizzare i loro lavori e preservare la loro eredità.

La necessità di salvare queste informazioni è sempre più urgente, poiché molte donazioni provengono da persone in pensione o che sono decedute. Recentemente, il progetto ha anche coinvolto l’acquisizione di discorsi e lettere di politici del passato, che rendono evidente l’importanza di conservare anche i formati più obsoleti.

Lavoro e collaborazione pubblica sono essenziali in questo processo, permettendo a chi possiede dischetti di scoprire materiali preziosi e contribuendo così alla salvaguardia della storia informatica.