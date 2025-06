Conservare Ciliegie: 4 Semplici Ricette per Gustarle

Le ciliegie, deliziose ma di stagione limitata, possono essere conservate in vari modi per prolungare il loro sapore. Le opzioni per la conservazione includono la congelazione, l’essiccazione, la preparazione di ciliegie sciroppate e confetture light.

Congelazione: Per congelare le ciliegie, è importante scegliere frutti maturi. Lavate, asciugate e snocciolate le ciliegie, quindi disponetele su un vassoio nel freezer. Dopo che si sono indurite, trasferitele in sacchetti adatti. La loro durata è di 5-6 mesi.

Essiccazione: Le ciliegie possono essere essiccate sia con un essiccatore sia con un forno. Snocciolate e divise a metà, scottatele in acqua bollente, poi essiccate in forno a bassa temperatura o con un essiccatore. Conservate le ciliegie essiccate in barattoli al riparo dall’umidità, per un massimo di 8 mesi.

Ciliegie sciroppate alla menta: Per due vasi da 320 ml, utilizzerete 400 g di ciliegie, 160 g di zucchero, menta e mezzo limone. Procedete lavando le ciliegie e la menta, sbollentando le ciliegie in un sciroppo d’acqua e zucchero, poi immergendo i frutti alternate con la menta nei barattoli sterilizzati. Dopo una bollitura dei vasi, lasciateli raffreddare. Le ciliegie sciroppate si conservano per 4 mesi.

Confettura light di ciliegie al limone: Per due vasi da 380 ml, servono 600 g di ciliegie, 180 g di zucchero, un limone e 12 g di pectina. Dopo aver preparato le ciliegie, cuocetele con zucchero e pectina, quindi verificate la consistenza. La confettura può durare fino a 6 mesi in un luogo fresco.

Fonte: www.cucina-naturale.it