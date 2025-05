Consenso dei Cittadini: Insieme verso il Futuro

La premier Giorgia Meloni ha dichiarato, durante un collegamento per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra a Genova, che l’Italia è tornata a essere protagonista sul panorama internazionale. Ha sottolineato la necessità di proseguire nel lavoro, evidenziando il consenso ricevuto dai cittadini, fondamentale per portare avanti le politiche intraprese.

Meloni ha contestato coloro che sostenevano che l’Italia potesse essere isolata, affermando che, sotto la sua guida, il Paese ha riacquistato credibilità e visibilità, consolidando il suo ruolo di ponte tra Europa e Stati Uniti. Ha espresso la volontà di affermare con determinazione gli interessi nazionali italiani in Europa e di apportare modifiche a ciò che non ha funzionato.

In ambito di immigrazione, la premier ha dichiarato che la lotta all’immigrazione irregolare è ora una priorità per l’Unione Europea. Ha evidenziato l’importanza di lotte contro il traffico di esseri umani e ha menzionato accordi con i paesi di origine e transito dei migranti. Infine, ha annunciato che insieme al primo ministro danese, stanno elaborando nuove idee per affrontare il tema della migrazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com