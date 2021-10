“La miglior innovazione si fa con i non esperti di dominio. Se avessi preso persone che venivano dal mondo dei corrieri avrei ucciso la mia startup, perché ci avrebbero ricondotto ai canoni esistenti e impedito di trovare nuove strade”: così Antonio Perini spiega come negli ultimi 10 anni sia riuscito a cambiare radicalmente il mondo delle consegne a domicilio, prima con Viamente e poi con Milkman, e come si appresti a farlo di nuovo con Milkman Technologies.

“Non conoscere è un vantaggio, perché ti consente di vedere le cose da una prospettiva nuova e senza quella cultura che domina l’industria di riferimento – ci ha detto – Il rischio è fare tanti errori, ma le competenze devi cercarle dopo che hai validato il modello disruptive cui stai lavorando. Occorre però anche un grande lavoro di lavaggio del cervello alle persone che prendi dall’industria”. Da circa un anno, Perini lavora a una nuova startup, Milkman Technologies, quasi uno spin-off di Milkman, corriere innovativo che si occupa dell’ultimo miglio, organizzando le consegne sulla base delle richieste dei destinatari.

Il corriere è stato acquisito da Poste Italiane attraverso la fondazione di una nuova azienda, Mlk Deliveries, mentre la tecnologia è rimasta in Milkman, che ora si chiama Milkman Technologies: “I corrieri hanno sempre snobbato l’ultimo miglio, spesso lasciato ai padroncini, ma con l’esplosione dell’e-commerce tutti si sono accorti dell’importanza di una consegna garantita”. Sky e Nespresso sono stati tra i primi a credere nel nuovo corriere, e questo secondo Perini ha dimostrato quanto forte fosse questa necessità. Poste si è riservata l’esclusiva per l’Italia della tecnologia sviluppata da Milkman, acquisendo il 70% di Mlk Deliveries per 15 milioni di euro (il resto è di proprietà di Milkman) e investendo 5 milioni per il 6% di Milkman all’interno di un round da 10 milioni di euro cui hanno partecipato anche Italia 500 e i precedenti investitori (P101, 360 Capital e Vertis). Perini ora è libero di vendere la tecnologia sviluppata dalla sua startup in tutta Europa, a corrieri e negozi.

Non è la prima volta che Perini si cimenta in un’operazione del genere: nel 2015, dopo aver incontrato Tommaso Baù (con cui fonderà Milkman), aveva fatto il contrario. Milkman è stata creata usando la tecnologia che Perini aveva sviluppato con Viamente, fondata da con Marco Porcaro e acquisita dagli americani di WorkWave nel 2012 per 5 milioni di dollari. L’obiettivo era creare un corriere di nuova concezione. Viamente aveva sviluppato una tecnologia per ottimizzare i percorsi logistici delle consegne, un servizio inizialmente pensato per servire aziende come Cortilia, altra startup fondata da Perini e Porcaro, che poi si divisero le responsabilità delle due imprese. Milkman è stata una scommessa: Perini voleva dimostrare che con la tecnologia sviluppata si poteva creare un corriere innovativo. Milkman Technologies è di nuovo una scommessa, quella secondo cui la piattaforma di Milkman può essere messa a servizio di negozi e corrieri per coprire l’ultimo miglio: “Nel 2009 la distribuzione costava troppo e non era snella, perché la tecnologia era inadatta. Abbiamo pensato a Viamente per Cortilia, ma un secondo dopo abbiamo capito che poteva essere utile a tanti altri. Sono stati i venture capitalist con cui abbiamo parlato allora a farci capire che si trattava di due business diversi”.

Milkman in realtà è stata una scommessa persa, è l’ammissione di Perini: “Pensavo che Viamente fosse sufficiente per fare il tipo di corriere che avevo in mente. Poi, cercando di creare un corriere, ho incontrato difficoltà che ho dovuto risolvere. Così dentro a Milkman abbiamo iniziato a sviluppare una piattaforma proprietaria, da cui è nata Milkman Technologies”.

La competizione non manca: i rivali più grandi sono Bringg, startup israeliana che ha già raccolto 184 milioni di dollari, e FarEye, startup indiana che ha raccolto 150 milioni di dollari, entrambe fondate nel 2013: “Noi siamo espertissimi nella gestione di una flotta diretta, mentre Bringg lo è sul click & collect e FarEye sui corrieri commerciali – ci ha detto Perini – È un mercato che cresce tantissimo, ma è anche molto recente, perché il mondo dell’e-commerce ha capito con la pandemia che l’ultimo miglio è la battaglia più importante”.

Bisogna però avere il coraggio di dire di no, alcune volte: “Nelle mie precedenti esperienze, spesso all’inizio sono stato accondiscendente con i primi clienti perché eravamo flessibili e bisognosi di portarli a bordo – ha ricordato Perini – Tre anni dopo, con un’azienda strutturata, quei contratti mi si sono ritorti contro. Quando sei una startup, il contratto lo vuoi sempre chiudere, ma è necessario avere coraggio e andare a capire quanto la tua offerta sia importante per il cliente e quanto le sue richieste potrebbero porre vincoli alla tua futura crescita”.