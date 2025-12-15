Consar Ravenna domina Catania in tre set

La Consar Ravenna continua a collezionare vittorie e a battere gli avversari. Anche lo Sviluppo Sud Catania ha dovuto fare i conti con la buona condizione fisica e mentale della formazione ravennate, che può aggiungere un primo traguardo alla sua striscia di nove vittorie in dieci partite: la qualificazione matematica per la Coppa Italia.

La Consar ha iniziato la partita con il sestetto tipo, mentre Catania ha schierato due cambi in attacco. La Consar ha preso subito il controllo della partita, forzando al servizio e prendendo il primo vantaggio. Il primo set si è chiuso con il punto di Dimitrov. Anche nel secondo set, la Consar ha preso il controllo della partita, con il turno al servizio di Bartolucci e il muro di Canella. La Consar ha mantenuto il controllo del match e ha chiuso il secondo set con un ace di Zlatanov.

Nel terzo set, la Consar ha preso il comando, ma lo Sviluppo Sud ha reagito e ha portato la partita in parità. Tuttavia, la Consar ha reagito e ha chiuso il set con un parziale di 6-0. Zlatanov ha timbrato il nono ace di squadra e Dimitrov ha suggellato la sua prova da MVP mettendo a terra l’ultimo pallone.

Il vicecoach della Consar, Di Lascio, ha commentato la vittoria dicendo che la squadra sta bene e che questo è dovuto al lavoro che fanno giorno dopo giorno. I ragazzi hanno acquisito consapevolezza e fiducia nei loro mezzi e queste vittorie in serie ne sono la diretta conseguenza. La Consar ha raggiunto il primo obiettivo stagionale, l’accesso alla Coppa Italia, con ben tre giornate d’anticipo.

Il tabellino della partita è il seguente: Ravenna-Catania 3-0, con i set che si sono chiusi con i punteggi di 25-16, 25-19 e 25-19. La Consar ha schierato Russo, Dimitrov, Bartolucci, Canella, Zlatanov e Valchinov, con Goi come libero. La formazione di Catania ha schierato Cottarelli, Nwachukwu, Balestra, Gitto, Feri e Parolari, con Carbone come libero.