conquista l’intera Billboard Hot 100

Taylor Swift con Midnights entra nella storia: la popstar ha raggiunto un traguardo straordinario nella Billboard Hot 100.

Non si ferma più. Taylor Swift continua a essere la popstar più amata d’America, forse l’unica in grado di mettere d’accordo, in questo momento, sia la generazione Zeta che i Millennials, ovvero una buona fetta degli ascoltatori e dei fruitori dei servizi di streaming musicale. Anche per questo motivo l’artista è riuscita a raggiungere un traguardo clamoroso, mai accaduto nella storia. Con il suo album Midnights ha riscritto le regole delle classifiche americane, finendo per dominare totalmente la più prestigiosa delle graduatorie dedicate ai singoli nel mondo: la Billboard Hot 100.

Taylor Swift domina la Billboard Hot 100 con Midnights

Lo sappiamo bene. Da quando i dati dello streaming sono stati presi in considerazione dalle classifiche di tutto il mondo, è capitato più volte di assistere a situazioni di dominio assoluto nelle graduatorie dedicate alle singole canzoni anche quando i brani vetta alle chart non sono proprio dei singoli. Mai, però, prima d’ora era successo che la Billboard Hot 100 fosse dominata, nella sua intera top 10, da tutte canzoni provenienti dallo stesso album.

Taylor Swift

In questa impresa, perché d’impresa si tratta, è riuscita l’amatissima Tay Tay, una persona che da anni colleziona record su record, ma che non finisce mai di stupirsi davanti a tutto questo successo. Per lei Halloween 2022 rimarrà una giornata indimenticabile, il giorno in cui il suo nome è entrato per sempre e definitivamente nella storia della musica americana. E adesso nessuno potrà più superarla.

Le canzoni di Midnights in top 10

Dieci canzoni su dieci in vetta alla classifica della Billboard Hot 100. Un’intera top ten dominata da un solo album. Una cosa del genere non era mai accaduta, e solo la cara Taylor poteva riuscire, probabilmente, in un’impresa del genere.

Questa l’intera classifica con tutti i dati nello specifico:

1 – Anti-Hero (59.7 milioni di stream, 32 milioni di ascolti in radio e 13.500 copie vendute)

2 – Lavender Haze (41.4 milioni di stream, 2.4 milioni di ascolti in radio e 2800 copie vendute)

3 – Maroon (37.6 milioni di stream, 471mila ascolti in radio e 2900 copie vendute)

4 – Snow on the Beach (37.2 milioni di stream, 615mila ascolti in radio e 2600 copie vendute)

5 – Midnight Rain (36.9 milioni di stream, 449mila ascolti in radio e 2200 copie vendute)

6 – Bejeweled (35.5 milioni di stream, 1.6 milioni di ascolti in radio e 16100 copie vendute)

7 – Question…? (31 milioni di stream, 425mila ascolti in radio e 21400 copie vendute)

8 – You’re on Your Own, Kid (34.1 milioni di stream, 498mila ascolti in radio e 1500 copie vendute)

9 – Karma (33 milioni di stream, 1.9 milioni di ascolti in radio e 3400 copie vendute)

10 – Vigilante Shit (32.2 milioni di stream, 424mila ascolti in radio e 6400 copie vendute)

E a rendere ancora più clamoroso questo dato è che, secondo Billboard, sarebbe bastato all’artista per ottenere l’intera top 10 anche solo basarsi sullo streaming, senza considerare vendite e dati dell’airplay. Se non è un dominio questo…