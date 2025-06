Conosciamo Matteo Piovan: il nuovo tentatore di Temptation!

Matteo Piovan è un modello e attuale tentatore del reality show “Temptation Island” su Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Nato il 30 novembre in Emilia Romagna, presumibilmente a Ravenna, non si conosce il suo anno di nascita né la sua età. È rappresentato dalla Boom Models Agency e, pur non avendo informazioni sul suo percorso di studi, è un fitness model affermato.

Nel 2020, Matteo ha ottenuto il titolo di Modello d’Italia e Mister Italia, segnando un’importante svolta nella sua carriera. La partecipazione a “Temptation Island 2025” rappresenta la sua prima esperienza televisiva, ed è stato scelto come tentatore in quanto single.

Sul fronte social, Matteo ha un profilo Instagram ufficiale, @matteopiovan_, con circa 2.600 follower, un numero destinato a crescere grazie alla sua apparizione nel reality. La sua biografia su Instagram include dettagli riguardanti le sue origini, i luoghi in cui vive e i titoli di cui è in possesso. I suoi post, predominanti nel mostrare il suo fisico scolpito, lo ritraggono come protagonista assoluto.

