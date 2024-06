Conosci le inquietanti “cascate di sangue”? Sono realmente impressionanti

Il ghiacciaio Taylor nell’Antartide orientale continua a far parlare di sé. Il motivo? Semplice, è il luogo in cui è possibile osservare le cosiddette Cascate di Sangue. Ma di cosa si tratta realmente? Sarà davvero sangue?

Dopo aver osservato il magma più veloce mai registrato, questa volta parleremo delle celebri Blood Falls. Si tratta in particolare di alcune cascate caratterizzate da acque di colore rosso vivo che sgorgano sporadicamente dalle fessure del ghiacciaio Taylor nell’Antartide orientale.

Le cascate prendono il nome dal loro aspetto cruento, che, impattando contro le superfici bianche incontaminate del ghiacciaio, rende il tutto ancora più suggestivo. Potete osservare alcune immagini al seguente link.

Il geografo, antropologo ed esploratore Thomas Griffith Taylor documentò per la prima volta le cascate nel 1911, mentre partecipava alla sfortunata spedizione Terra Nova. Taylor sopravvisse alla spedizione e diede il suo nome sia al ghiacciaio, sia alla valle nella quale sfocia il ghiacciaio stesso.

Inizialmente si riteneva che il colore rosso dell’acqua fosse dovuto alle alghe rosse, ma ora sappiamo che questo non è corretto. La ricerca ora mostra che la cascata è ricca di ferro, che reagisce con l’ossigeno presente nell’aria quando l’acqua emerge dal ghiacciaio, donando il peculiare colore.

Come il tunnel nelle cascate del Niagara, anche le Blood Falls nascondono un segreto: l’acqua è completamente salata. Ciò indica chiaramente una fonte salata separata all’interno del ghiacciaio.

Nel 2017, i ricercatori hanno scoperto il cuore nascosto della cascata a circa 400 metri sotto il ghiaccio e a 90 metri dalla cascata rosso sangue. La dimensione del serbatoio è però tutt’ora sconosciuta.

Lo studio in questione, ha inoltre rivelato che l’acqua nel bacino è liquida, nonostante il ghiacciaio sia stabile a temperature ben al di sotto dello zero. Questo peculiare fenomeno è possibile perché l’acqua rilascia calore mentre congela, riscaldando l’area circostante. Inoltre, l’acqua salata richiede temperature più fredde per congelare rispetto all’acqua dolce.

“Il ghiacciaio Taylor è il ghiacciaio più freddo conosciuto ad avere acqua che scorre costantemente“, disse in una dichiarazione all’epoca l’autrice principale Erin Pettit, professoressa al College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences presso l’Oregon State University.