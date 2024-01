conoscerle per non averli in casa

Scopriamo quali sono davvero le preferenze alimentari dei topi e non limitiamoci a pensare solo al formaggio, ecco i dettagli.

Tutti almeno una volta nella vita ci siamo ritrovati a dover avere a che fare con i topi. Questi sono dei piccoli animaletti, anche molto carini a volte, ma purtroppo sono infestanti e portano molte malattie. Per questo non è il caso di averli attorno o in casa.

Spesso le persone credono di sapere che cosa mangia un topo per prenderlo con l’inganno, ma conosciamo davvero le preferenze alimentari dei topi? Meglio chiedere agli studiosi, non siete d’accordo?

Nel tempo c’è il rischio che si possano diffondere dei luoghi comuni o dei falsi miti non del tutto corretti. Cerchiamo, quindi, di fare chiarezza una volta per tutte sull’argomento.

Le preferenze alimentari dei topi: cosa adorano mangiare?

Il topolino comune è un piccolo mammifero roditore della famiglia dei Muridi ed è un animale onnivoro. Questo significa che mangia di tutto, da cibi di origine vegetale a quelli di origine animale. Molto dipende anche dal posto nel quale vivono, questo influenza naturalmente la loro dieta abituale.

Se pensiamo ai topi, che cosa ci viene in mente? Sicuramente il formaggio. Nel nostro immaginario, da quando siamo bambini, c’è il topo che ama questo cibo perché moltissimi cartoni animali, film e altri tipi di rappresentazioni lo hanno dato per certo per anni. Ma è davvero un cibo che adorano?

La risposta è sì e no. Ai topi piace senza dubbio il formaggio, ma non è tra i suoi cibi preferiti. Probabilmente la credenza che questi piccoli roditori siano legati al formaggio risale a tempi molto antichi in cui il cibo veniva messo in mobili aperti e non chiusi come adesso.

Essendo mensole aperte, molto facili da raggiungere, i topi riuscivano meglio ad accedervi e nelle cucine erano presenti grandi quantità di formaggio. Ma basta mettere accanto un pezzo di formaggio e un pezzo di cioccolato per capire che il topo preferisce il secondo.

Infatti, gli studiosi hanno capito da tempo che i topi sono ghiotti di alimenti grassi e ricchi di carboidrati. Nonostante il formaggio sia ricco di grassi, preferiscono altri cereali in cui possono trovare più zucchero. Insomma, sono dei golosoni e per trarli in inganno basta prenderli per la gola.

Com’è fatta la dieta di un topo?

Abbiamo già accennato al fatto che la dieta dei topi dipende molto dall’ambiente in cui vivono e in cui hanno deciso di fare il proprio nido.

Tuttavia, se vogliamo scendere nei dettagli, un topo mangia davvero di tutto, da cibi sani a pura e vera spazzatura. Un piccolo elenco può essere questo:

cereali

semi

frutta

verdura

proteine

insetti

carne

I topi mangiano ogni tipo di carne, da quella del pollo e di animali presenti nella nostra cucina che passa nei sacchi della spazzatura, a quella umana. Sì, i topi possono mangiare carne umana all’occorrenza e anche mangiarsi tra di loro, anche se questi sono casi rari.

Bisogna considerare che il topo ha un olfatto molto sensibile, quindi, è più attratto da cibi che hanno un odore a lui gradito e non fastidioso. Ecco perché, tornando al formaggio, questo non è proprio il suo cibo preferito, soprattutto alcuni tipi.

Invece, attenzione ai cibi zuccherati, compresi frutta e verdura. Li ama moltissimo e, se dovesse entrare in casa, è la prima cosa che sente e dalla quale sarà attratto.