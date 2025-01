Conoscenze sui Rischi in Iran: Un Paragone con il Caso dei Marò

Roberto Vannacci ha commentato l’arresto di Cecilia Sala in Iran, avvenuto il 19 dicembre, sottolineando che la giornalista era consapevole dei rischi che comportava lavorare in un paese come l’Iran. L’europarlamentare della Lega ha evidenziato l’importanza dell’intervento della diplomazia italiana per riportare a casa Sala e per tutelare i diritti di ogni cittadino all’estero.

Vannacci ha fatto riferimento a precedenti posizioni di Sala, evidenziando una presunta incoerenza. Ha citato il caso dei marò italiani trattenuti in India, dove la giornalista aveva sostenuto che dovessero essere giudicati dalle autorità indiane. Per Vannacci, è paradossale che ora Sala, trovandosi in una situazione simile, necessiti del supporto diplomatico italiano per evitare di affrontare la giustizia iraniana.

In seguito, Vannacci ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro ad Arezzo con Sandro Mugnai, accusato di omicidio volontario per aver ucciso un vicino che stava demolendo la sua casa. Il generale ha espresso solidarietà a Mugnai, affermando l’importanza del diritto alla legittima difesa e sottolineando che la casa rappresenta un luogo inviolabile e sicuro per ogni individuo, la cui intrusione può generare un profondo turbamento.

In relazione al caso di Cecilia Sala, Vannacci ha dichiarato: “Penso che la signora Sala era sicuramente al corrente dei rischi ad andare a operare in Paesi come l’Iran.” Durante l’evento, Vannacci ha anche annunciato il deposito del marchio “Il mondo al contrario”, titolo del suo libro, chiarendo che questa registrazione non indica un distacco dalla Lega, ma serve a garantire l’uso del marchio secondo i principi da lui sostenuti.

Infine, riguardo alle elezioni regionali toscane del 2025, il generale ha affermato che la Lega sarà presente con una proposta forte e determinante, anche se i dettagli della sua partecipazione sono ancora in fase di definizione.