CONOPU Macchina del Ghiaccio 12kg in 24h, Macchina per Ghiaccio Domestica in soli 9 minuti, 2 Dimensioni Cubetti di Ghiaccio, Silenziosa, Macchina per Ghiaccio Autopulente

Descrizione prodotto

Note operative

Tip1 Prima di utilizzare la macchina per il ghiaccio, leggere attentamente il manuale utente. Dopo aver ricevuto la macchina per il ghiaccio, posizionarla su una superficie piana e stabile per almeno 2 ore prima di accenderla. Tip2 Quando il lampeggiante “AGGIUNGERE ACQUA” si accende, significa che c’è una carenza di acqua nel serbatoio dell’acqua. È necessario aggiungere acqua e premere il pulsante ACCENSIONE per riavviare la macchina, quindi la macchina funzionerà immediatamente. (P.S. Se non si preme il pulsante ACCENSIONE per riavviare la macchina, il lampeggiante “AGGIUNGERE ACQUA” lampeggerà per un’ora e poi inizierà a funzionare.) Tip3 Per il primo utilizzo, si consiglia di pulire il serbatoio dell’acqua con acqua pulita. È inoltre consigliato scartare il primo lotto di ghiaccio. Tip4 La macchina per il ghiaccio non è un congelatore e non manterrà il ghiaccio congelato. Si prega di utilizzare immediatamente i cubetti di ghiaccio o di conservarli nel congelatore. Tip5 Si prega di non utilizzare acqua pura con un basso valore di TDS, acqua proveniente da varie bevande, acqua calda o acqua con un alto valore di pH. Tip6 Al fine di evitare un cattivo raffreddamento della macchina, il lato destro e il retro della macchina dovrebbero essere distanti dal muro di almeno 30 cm.

❄【Produzione efficiente di ghiaccio】La macchina per il ghiaccio produce cubetti in 9 minuti, pronti in 9-20 minuti. (Il tempo di produzione del ghiaccio può essere prolungato o accorciato a seconda dei fattori ambientali come la temperatura dell’aria e dell’acqua.) Fino a 26 libbre di ghiaccio in 24 ore, consumo energetico e rumore ridotti con R600a. Ricorda di rimuovere i cubetti in tempo, la macchina non li raffredda.

❄【Leggero e portatile】Questo fabbricatore di ghiaccio portatile per il piano di lavoro ha un design compatto con una dimensione di 228x320x297mm. Facile da trasportare e utilizzare, puoi usarlo perfettamente ovunque tu sia. Non solo per uso domestico, cucina, ufficio, bar, festa, KTV, ristorante, club, ma anche per campeggio all’aperto, navigazione, barbecue e nuoto per soddisfare le tue esigenze multifacetiche e globali.

❄【Incontro a diverse esigenze】Scegli tra 2 dimensioni di cubetti di ghiaccio (grande e piccola) in base alle tue preferenze personali per preparare cibi, frullati, bevande fredde, cocktail e sacchetti di ghiaccio di emergenza. Per risultati ottimali, usa cubetti di ghiaccio piccoli quando la temperatura interna è inferiore a 15 ℃ e cubetti di ghiaccio grandi quando la temperatura interna è superiore a 30 ℃.

❄【Auto-pulizia e intelligente】La macchina per il ghiaccio si auto-pulisce ed è facile da pulire. Attivando il ciclo di pulizia elimini i depositi di minerali e ottieni ghiaccio fresco e pulito. Il sensore intelligente e il display LED mostrano lo stato in tempo reale. L’indicatore di ghiaccio pieno ti avvisa quando il cestello è pieno e quello di carenza idrica ti avvisa di aggiungere acqua.

❄【Salute e sicurezza】Il design a forma di proiettile produce ghiaccio rotondo e liscio, senza rischi per bocca e mani. Materiali ABS alimentari per cubetti di ghiaccio di alta qualità, salutari e senza sapore. La copertura trasparente ti permette di osservare la creazione del ghiaccio, garantendo una consumazione di ghiaccio pulito e fresco. Arresto automatico quando il contenitore è pieno o manca acqua.