Tecnologia

Connessioni Digitali in Toscana: Innovazione e Sicurezza

Eugenio Giani ha dichiarato che la connettività sarà uno dei principali obiettivi della prossima legislatura in Toscana. Se rieletto, intende inserire il diritto alla connettività nello statuto regionale. Per raggiungere questo obiettivo, il Consorzio Metis avrà un ruolo fondamentale, lavorando sulle politiche digitali, intelligenza artificiale, cybersecurity e miglioramento della connettività.

Francesco Di Costanzo, presidente di Metis, ha spiegato che l’organizzazione si impegnerà a migliorare le condizioni nelle aree più svantaggiate, dove ci sono problemi di connessione sia mobile che a banda ultra-larga. La collaborazione tra Metis e la Regione prevede un monitoraggio approfondito, anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale generativa, per individuare e affrontare le criticità della connettività. Questo intervento è essenziale per migliorare la vita dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione.

Un altro aspetto cruciale del lavoro di Metis è la cybersicurezza. Nei prossimi anni, l’obiettivo sarà potenziare i servizi di monitoraggio e prevenzione degli attacchi informatici. Questo non solo a beneficio dei soci di Metis, come le aziende sanitarie e la Regione, ma anche per supportare i Comuni e la pubblica amministrazione.

Infine, Metis si concentrerà sull’espansione delle competenze legate all’intelligenza artificiale, oltre agli smart building, puntando a sviluppare ulteriori servizi a supporto delle pubbliche amministrazioni toscane e non solo.

