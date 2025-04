Connessione Internet Lenta? 5 Cause e Soluzioni per Velocizzare la Navigazione

L’episodio finale della vostra serie TV è interrotto da problemi di connessione Internet, ponendo la domanda: «Perché Internet non va?!». In questo approfondimento, analizziamo cinque fattori che possono rallentare la navigazione e le relative soluzioni.

Primo, problemi all’infrastruttura di rete, come guasti ai cavi o al router. Le reti FTTC possono avere prestazioni inferiori per via del rame nel “ultimo miglio”, mentre le FTTH, in fibra ottica, non soffrono di interferenze. In caso di guasti, contattare il provider per assistenza.

Secondo, il potenziale tecnologico dei dispositivi. Schede di rete performanti hanno un impatto sulla velocità, ma la crescente presenza di dispositivi IoT in casa può saturare la banda. È fondamentale avere una connessione a banda larga adeguata e limitare i dispositivi attivi durante attività intensive.

Terzo, interferenze legate al Wi-Fi. Le reti wireless possono creare problemi di segnale. Per migliorare la situazione, si può utilizzare un cavo Ethernet o modificare il canale radio del modem, specialmente per quelli a 2.4 GHz.

Quarto, l’uso di dispositivi infetti. Virus e spyware possono consumare risorse e rallentare la connessione. È consigliabile fare scansioni regolari e installare solo app da fonti affidabili.

Infine, la posizione del modem-router è cruciale. Posizionarlo centralmente nella casa garantisce una copertura migliore. In abitazioni grandi o su più piani, l’uso di ripetitori Wi-Fi può essere utile per migliorare il segnale in aree con scarsa copertura. Questi cinque aspetti possono aiutare a ottimizzare la connessione Internet.