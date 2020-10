“Sono giorni impegnativi, questa mattina ero alla Camera, sto per rientrare di corsa a Roma, dobbiamo chiudere entro il fine settimana il decreto di programmazione e di bilancio. Ma ora sono qui, perché oggi celebriamo non una promessa, non un impegno, ma la realizzazione di una struttura concreta, utile, che ha anche un forte valore simbolico per il Paese. La connessione elettrica di Capri è un segnale forte e vigoroso che lanciamo all’intera comunità nazionale. Un messaggio a tutti gli italiani che devono essere consapevoli che c’è una parte del Paese che non si ferma. Che porta avanti progetti di lungo periodo. Dobbiamo tutti correre in questa direzione”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte da Capri, dove ha preso parte all’inaugurazione della nuova linea elettrica di Terna che collega l’Isola Azzurra alla terraferma.

Un elettrodotto “invisibile”, interamente sottomarino e interrato, realizzato con un investimento di 150 milioni di euro. “Con Terna – ha aggiunto il premier – dobbiamo fare dell’Italia il principale hub elettrico del Mediterraneo. Siamo nella condizione, sia per la posizione geografica invidiabile, sia perché abbiamo le tecnologie e le competenze, dobbiamo sfruttare questo potenziale per la produzione di energia rinnovabile. Pensate il collegamento con l’Africa che potenzialità ci offre. I cittadini dell’Isola avranno energia in prospettiva più pulita, dismettiamo una centrale a carbonio, ridurremo i rischi di blak out. Investimenti come questo generano valore, occupazione, stimolo per ulteriori investimenti, attivando l’incremento di produttività anche di piccole e medie imprese”.

“Un’opera di rilevanza storica”, la definisce l’amministratore delegato di Terna Stefano Donnarumma, perché, sottolinea, “rende l’isola più sicura dal punto di vista elettrico e con meno emissioni inquinanti”. Il nuovo collegamento consente a Capri di entrare a far parte a tutti gli effetti della rete elettrica nazionale, con un risparmio per la collettività e il sistema stimato in circa 20 milioni di euro l’anno, cui si aggiunge la riduzione di 130 mila tonnellate annue delle emissioni di CO2. La nuova linea elettrica sottomarina ‘Capri-Sorrentò è lunga 19 km. Il primo tratto tra l’isola e Torre Annunziata era stato completato nel 2017. Ora l’anello elettrico si chiude. La posa dei cavi sottomarini, a una profondità di oltre 100 metri, è stata eseguita con particolari tecnologie che hanno consentito di ridurre al minimo l’impatto ambientale che sarà comunque monitorato anche dopo il completamento dell’opera.

In partnership con la direzione del Polo Museale della Campania e grazie a una convenzione con il Ministero per i Beni culturali, Terna illuminerà artisticamente la storica Villa Jovis, dimora dell’imperatore romano Tiberio Giulio Cesare Augusto situata sul promontorio orientale dell’isola Azzurra.

All’entrata in esercizio della linea Capri-Sorrento è collegato anche il progetto di riassetto della rete elettrica della penisola Sorrentina, che prevede lo smantellamento di 60 chilometri di vecchie linee. Durante i lavori di realizzazione delle fondazioni della stazione elettrica di Sorrento è stata rinvenuta una necropoli romana composta da 49 tombe distribuite su tre livelli.

Negli ultimi cinque anni, Terna ha investito in Campania mezzo miliardo in opere infrastrutturali. Attualmente è impegnata fra l’altro nell’ammodernamento della rete elettrica della città di Napoli, intervento che consentirà di demolire 46 km di vecchi elettrodotti aerei a fronte della realizzazione di 47 km di nuove linee interrate e appena 2 km aeree, e nei lavori per la nuova stazione elettrica di Ariano Irpino. “È fondamentale promuovere investimenti al Sud – evidenzia Donnarumma – Ne abbiamo pianificati per diverse centinaia di milioni negli ultimi anni. E ritengo che con l’applicazione della transizione energetica di potrà investire ancora in energie rinnovabili. Calcoliamo che ogni miliardo di nostri investimenti vale mille posti di lavoro, che genera indicativamente da due a tre volte questo valore in pil”





