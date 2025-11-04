12.8 C
Conigli abbattuti a San Giuliano, il dibattito in Parlamento

Da stranotizie
La questione dei conigli abbattuti a San Giuliano ha raggiunto il Parlamento. La deputata del Partito Democratico, Eleonora Evi, ha presentato un’interrogazione ai Ministri dell’Ambiente e dell’Interno riguardo agli eventi del 22 agosto, quando la polizia provinciale ha sparato su decine di conigli selvatici nel parco dei Giganti, a Zivido. Questo intervento, richiesto dal Comune, è stato giustificato dai regolamenti regionali per il controllo della fauna selvatica, ma è stato criticato per la sua crudeltà e per questioni etiche.

Nell’interrogazione si sottolinea che l’abbattimento della fauna selvatica può risultare inefficace nel lungo termine, comportando cicli di ripopolamento e squilibri ecologici. Inoltre, si fa riferimento a metodi alternativi di gestione, come la sterilizzazione e l’uso di contraccettivi orali, adottati con successo in diverse realtà italiane. Evi chiede quindi quali risorse e iniziative si intendano attuare per adottare strategie più sostenibili, chiedendo anche se ci siano piani per sviluppare linee-guida nazionali che promuovano una gestione etica e scientifica della fauna selvatica.

In risposta all’interrogazione, l’associazione Gaia animali & ambiente, attraverso il portavoce Edgar Meyer, propone che la Regione Lombardia riveda le sue politiche di eradicazione, considerate problematiche dai cittadini, come dimostrato dal caso di San Giuliano. Meyer suggerisce l’adozione di approcci più etici e scientifici, in linea con le sensibilità dell’opinione pubblica.

