Conigli abbandonati ad Agrigento: una situazione allarmante

Non solo cani e gatti, ma anche altri animali stanno vivendo l’incubo dell’abbandono. Sandro Fanara, dell’associazione Aronne, ha recentemente denunciato questo fenomeno sui social media.

Recentemente, un coniglietto a pelo lungo è stato trovato abbandonato in un trasportino vicino a una panchina ad Agrigento. Fanara ha sottolineato l’incredibilità della situazione, evidenziando la necessità di trovare qualcuno che abbia esperienza e consapevolezza per prendersi cura dell’animale.