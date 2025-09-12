22.5 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Animali

Conigli abbandonati ad Agrigento: una situazione allarmante

Da StraNotizie
Conigli abbandonati ad Agrigento: una situazione allarmante

Non solo cani e gatti, ma anche altri animali stanno vivendo l’incubo dell’abbandono. Sandro Fanara, dell’associazione Aronne, ha recentemente denunciato questo fenomeno sui social media.

Recentemente, un coniglietto a pelo lungo è stato trovato abbandonato in un trasportino vicino a una panchina ad Agrigento. Fanara ha sottolineato l’incredibilità della situazione, evidenziando la necessità di trovare qualcuno che abbia esperienza e consapevolezza per prendersi cura dell’animale.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Festival di Artisti di Strada nel Borgo Fantasma di Celleno
Articolo successivo
Cantando Sanremo: viaggio nella musica italiana a Caltanissetta
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.