Sono già centinaia i giovanissimi della nostra regione che, grazie a “CONI & Regione, compagni di sport”, il protocollo d’intesa che per il quarto anno vede il CONI Lazio e la Regione Lazio partner di iniziative di promozione sportiva territoriale, hanno partecipato ai diversi Educamp e centri multisport nelle scorse settimane. Lo scrive il Coni Lazio. Grazie al sostegno della Regione Lazio, su tutto il territorio è stata offerta la possibilità alle famiglie di poter far partecipare i propri figli alle settimane di sport a prezzi contenuti e, insieme a Federazioni ed Enti di promozione sportiva, il Coni Lazio ha messo in campo tecnici qualificati per far praticare attività sportiva in tutta sicurezza.

