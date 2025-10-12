Congresso sulla Salute Mentale a Roma: sfide e soluzioni

A Roma, si è svolto un importante congresso del Collegio nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale in coincidenza con la Giornata mondiale della Salute mentale. L’evento, che ha avuto luogo nella Sala Basaglia del Complesso di Santa Maria della Pietà, ha visto la partecipazione di esperti del settore sia in presenza che in streaming, con collegamenti attivati in oltre 80 piazze italiane, tra cui carceri e istituti scolastici.

Le 10 tesi programmatiche per il periodo 2024-2027 sono state simbolicamente affisse su una riproduzione del portale del Duomo di Wittenberg. Queste tesi affrontano questioni cruciali come lo stigma associato alla salute mentale, l’accesso ai servizi, la carenza di personale e risorse, il disagio crescente tra gli adolescenti e la gestione dei servizi nel contesto penale e sanitario.

Giuseppe Ducci, vicepresidente del Collegio, ha evidenziato la necessità di risposte innovative ai cambiamenti sociali, economici e culturali. Ha sottolineato l’importanza di sviluppare modelli organizzativi adeguati che rispondano ai bisogni degli utenti e degli operatori nel settore della salute mentale, puntando su un approccio multi-disciplinare.

Inoltre, il Collegio intende promuovere le buone pratiche operative sviluppate nei diversi territori italiani, puntando a un’organizzazione dei Dipartimenti di Salute Mentale che metta al centro il paziente e i suoi percorsi di cura. L’obiettivo finale è costruire un sistema di salute mentale integrato e accessibile, che unisca diversi attori e competenze per garantire un migliore supporto a chi ne ha bisogno.