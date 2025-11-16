Congresso ISDE: Salute e Ambiente in Italia e Mondo

Il 25 novembre si celebreranno 35 anni dalla fondazione dell’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (ISDE Italia), impegnata nella difesa della salute e dell’ambiente. In questa occasione, dal 23 al 25 novembre si svolgerà a Sansepolcro il congresso annuale intitolato “Un pianeta sano per una vita sana”.

L’evento avrà un carattere internazionale, con relatori provenienti da organizzazioni come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’UNEP, agenzia delle Nazioni Unite per l’ambiente, oltre a rappresentanti di società scientifiche e associazioni globali impegnate in questioni ambientali e sanitarie.

Nel corso del congresso si discuterà della crisi planetaria che abbraccia salute, cambiamenti climatici, inquinamento e perdita di biodiversità. Si parlerà anche dell’impatto ambientale dei conflitti in corso, evidenziando le devastazioni e le conseguenze sulla salute pubblica. Saranno inoltre approfonditi i legami tra inquinamento e salute, con domande su quali misure innovative si possano adottare per affrontare queste questioni e come trasformare in azioni concrete le evidenze scientifiche.

Il congresso si chiuderà con una proposta di alleanza tra scienziati, operatori sanitari, ONG e istituzioni, per affrontare insieme le sfide attuali e future in un contesto sempre più influenzato dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale, puntando alla formazione di una forza lavoro attenta alle competenze verdi e digitali.