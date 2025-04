Congresso del PPE a Valencia: Weber riconfermato con il suo nuovo programma

Manfred Weber è stato rieletto presidente del Partito popolare europeo durante la prima giornata del Congresso a Valencia, ottenendo 502 voti favorevoli e 61 contrari. Candidato unico, il suo programma si focalizza su temi di unità e crescita per affrontare le sfide europee. Il congresso segna un momento cruciale per il Ppe, che cerca di rafforzare la sua influenza nei prossimi anni. Per ulteriori dettagli, Euronews offre la possibilità di abbonarsi e seguire il notiziario in streaming in 12 lingue diverse.