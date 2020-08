“Congratulazioni al Siviglia per la vittoria dell’Europa League”. Un tweet, due, tre, quattro. In italiano, spagnolo, portoghese, inglese, indonesiano, cinese. Il profilo Twitter della Juventus si accende dopo la finale d’Europa League vinta dal Siviglia sull’Inter. I cinguettii a raffica della società campione d’Italia fanno felici i tifosi bianconeri, che sui social esultano per la sconfitta dei nerazzurri nell’epilogo della seconda competizione europea. Per gli juventini, si consuma così una ‘vendetta’ social a distanza di 3 anni dal k.o. incassato dalla Vecchia Signora nella finale di Champions League del 2017 contro il Real Madrid. In quel caso, con un tempismo che i tifosi bianconeri non apprezzarono, fu il profilo Twitter dell’Inter a congratularsi subito con i blancos.

