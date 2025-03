Congratulazioni, Piccolo: Hai Completato la Terza Elementare!

Botta e risposta tra Maurizio Gasparri e Luca e Paolo dopo una poesia pubblicata dal senatore su X, in cui criticava i comici e Massimo Gramellini. La poesia, datata 9 marzo, attacca Luca e Paolo per averlo preso di mira frequentemente, insinuando che compaiono solo in programmi “minori” e accusandoli di invidia e incapaci di far ridere. Gasparri fa riferimento ai personaggi dei “cugini m**da”, suggerendo che quel nome si adatta bene a “certa gente”.

Luca e Paolo, durante la puntata dell’11 marzo di "Di Martedì", rispondono recitando la poesia di Gasparri, accompagnata da commenti. Luca Bizzarri conclude con un aplauso sarcastico, elogiando Gasparri per aver “superato la terza elementare”. Il duo comico ha una lunga storia di inimicizia con il senatore, che ha sempre risposto a tono, sfruttando l’argomento dei suoi celebri personaggi.

In passato, Gasparri è stato il bersaglio di altre satire da parte di Luca e Paolo, che hanno anche deriso una sua poesia dedicata a José Mourinho, etichettandola come “rime da terza media”. Questa volta, tuttavia, Gasparri ha dedicato direttamente la sua poesia a Luca e Paolo, i quali non hanno perso l’opportunità di rispondere. Il conflitto fra Gasparri e il duo comico testimonia una dinamica di humor e offese reciproche, rendendo la loro relazione particolarmente nota nel panorama televisivo italiano.