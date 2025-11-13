Congelatore Verticale COMFEE’ 160L -24°C, 5 Cassetti, Alta Qualità

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€339.90 – €279.90
⭐ Valutazione: 4 / 5
COMFEE’ RCU160WH2(E) 160L Vertical Single Door Freezer and 5 Drawers, 4 Stars, -24° Degrees, Temperature Control, High Quality GMCC Compressor, Replaceable Door Hinges, White
Descrizione del Congelatore Verticale COMFEE’ RCU160WH2(E)
Scoprite l’innovativo congelatore verticale COMFEE’ RCU160WH2(E), un’aggiunta impareggiabile alla vostra cucina. Con una capienza di 160 litri e un design salvaspazio, è perfetto per ogni ambiente, dal garage alla cucina, fino al vostro ufficio o dormitorio.
Caratteristiche Principali
Questo congelatore è dotato di una singola porta e cinque comodi cassetti, che vi permetteranno di organizzare al meglio i vostri alimenti congelati. La temperatura controllabile fino a -24°C garantisce una conservazione ottimale, mantenendo freschi e saporiti i vostri cibi.
Vantaggi pratici:
- **Compressore di alta qualità GMCC**: Grazie al suo compressore efficiente, questo modello consuma solo 183 kWh all’anno, risparmiando energia e riducendo i costi in bolletta.
- **Porta reversibile**: La possibilità di scegliere da quale lato aprire la porta del congelatore si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, rendendo l’installazione ancora più versatile.
Inoltre, il design multistrato consente di conservare più alimenti congelati in modo ordinato e accessibile. I piedi regolabili assicurano un allineamento perfetto su superfici diverse.
Grazie alla funzione di “Quick Freeze” e alla sua progettazione anti-batterica, il congelatore COMFEE’ mantiene una temperatura costante, preservando il sapore e la nutrizione dei vostri cibi.
Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di portare a casa questo congelatore di alta qualità. Scegliete COMFEE’ RCU160WH2(E) per un’esperienza di congelamento senza pari. Acquistate subito e godetevi un’alimentazione sana e organizzata!
