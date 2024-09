Congelatore a Pozzetto COMFEE’ RCC100WH2(E) – 99 Litri, Silenzioso 38 dB, Controllo Digitale, Libera Installazione, Sistema di Raffreddamento D+, Versatile e Elegante in Bianco

122,92 €

Coperchio bloccabile

Il coperchio del congelatore può essere fissato con una certa angolazione. In questo modo si hanno entrambe le mani libere per estrarre gli alimenti dal freezer.

Cestello rimovibile

Il cestello rimovibile rende più comodo per gli utenti utilizzare lo spazio interno.

Sistema di raffreddamento D+

Le tubazioni del circuito di raffreddamento hanno sezione a forma di D e circondano il vano interno migliorando significativamente le prestazioni di raffreddamento e l’efficienza.

Piedini regolabili

I due piedini anteriori possono anche essere regolati per livellare il frigorifero su superfici irregolari.

Controllo flessibile della temperatura

La temperatura è regolabile da -30°C a 10°C. Il congelatore può essere utilizzato come frigorifero, come richiesto per la conservazione degli alimenti.

Cerniere porta integrate

Le esclusive cerniere della porta integrate riducono l’ingombro del prodotto del 10% senza ridurne la capacità.

Rivestimento interno in Alluminio

Il rivestimento interno in alluminio è completamente anti ruggine e aiuta la pulizia interna.

Bassa rumorosità

La 38dB bassa romorosità garantisce un ambiente quieto e l’assenza di fastidiosi rumori di sottofondo.

Adatto a vari scenari di applicazione

Il congelatore può essere utilizzato in un ambiente esterno fino a 15°C. È possibile posizionarlo in cucina, in giardino o in garage.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 49,5 x 54,5 x 85 cm; 28 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 2 luglio 2023

Produttore ‏ : ‎ Midea

ASIN ‏ : ‎ B0C5XLMH79

Numero modello articolo ‏ : ‎ RCC100WH2(E)

