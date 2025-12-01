Congedo per la morte del cane in Italia

L’onorevole Devis Dori, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha avanzato una proposta di legge che consente ai lavoratori di usufruire di 8 ore di permesso retribuito per curare il proprio animale di famiglia e di un congedo di tre giorni in caso di morte dell’animale. Questa proposta di legge si innesta nella legge 53 del 2000, che già prevede permessi per varie motivazioni, e mira a riconoscere gli animali di affezione come membri della famiglia.

La proposta è stata motivata dalla consapevolezza che la perdita di un animale domestico può causare un dolore simile a quello per la perdita di un membro umano della famiglia. Attualmente, le persone che vivono con animali di affezione possono incontrare difficoltà a conciliare il lavoro con la cura degli animali, poiché non sempre i datori di lavoro sono sensibili a queste esigenze. La proposta di legge mira a superare questa lacuna e a garantire ai lavoratori la possibilità di prendersi cura dei propri animali senza dover utilizzare permessi non retribuiti.

La proposta riguarda solo cani e gatti, che sono considerati “animali d’affezione” e devono essere microchippati e registrati nella Banca Dati Nazionale. Tuttavia, in prospettiva, potrebbe essere ampliata ad altri animali che vivono nel contesto familiare. L’onorevole Dori ritiene che la proposta possa trovare consenso trasversale e essere approvata velocemente, in quanto riguarda un aspetto importante della vita delle famiglie e dei lavoratori. La proposta di legge è considerata un passo importante per riconoscere l’importanza degli animali d’affezione nella società e per allineare l’Italia alle normative di altri paesi.