Confuso con un cucciolo abbandonato, coyote torna in natura col compagno

Massachusetts: Un coyote orfano, che era stato scambiato per un cucciolo abbandonato, è stato finalmente rilasciato in natura assieme al suo compagno

Un cucciolo di coyote rimasto orfano vagava sul ciglio di una strada trafficata.

Il piccolo si è poi imbattuto in una famiglia residente nella zona che, vedendolo solo e disorientato, ha creduto che si trattasse di un cagnolino abbandonato o smarrito.

Per non lasciare l’animaletto solo e in balia dei pericoli, le persone che l’hanno trovato hanno deciso di portarlo a casa per prendersene cura. Solo in seguito, i soccorritori del quattro zampe si sono accorti dell’errore.

Scambiato per un cucciolo abbandonato, coyote viene rilasciato in natura col suo compagno

Quando la famiglia si è resa conto che l’animaletto salvato dalla strada non era un cucciolo di pastore tedesco abbandonato, ma bensì un piccolo coyote rimasto orfano, ha contattato la Cape Wildlife Center per chiedere il loro intervento.

Così il quattro zampe è stato affidato alle cure del centro di recupero della fauna selvatica del Massachusetts. Il piccolo però non è rimasto solo durante il suo periodo di riabilitazione per poter tornare nel suo habitat naturale.

Un’altra cucciola di coyote, anche essa rimasta orfana a poche settimane di vita, è stata trasferita dalla Wildlife Clinic, un’organizzazione no-profit nel Rhode Island, per diventare la sua compagna.

I cuccioli sarebbero cresciuti insieme per far sì che si instaurasse un legame fraterno e che i due esemplari si supportassero a vicenda, una volta rilasciati in natura.

Col passare dei mesi, i due esprimevano sempre di più i loro comportamenti e i loro istinti naturali nel recinto esterno creato ad hoc dall’organizzazione, fino a quando non sono cresciuti abbastanza da poter ritornare nel loro habitat naturale.

Proprio ieri la New England Wildlife Center, in un post sul proprio profilo social ha annunciato che il gran giorno è arrivato.

“Guardate chi è cresciuto e pronto per il rilascio!

Il coyote orfano che è stato scambiato per un cucciolo di pastore tedesco all’inizio di quest’anno ora può di nuovo tornare a correndo libero in natura.”

Insieme a lui è stata rilasciata anche la sua compagna. Lo staff del centro di fauna selvatica cerca di instaurare dei forti legami tra i piccoli che vengono affidati alle loro cure, al fine di aumentare le probabilità di sopravvivenza. Ma, spesso, quando vengono rilasciati, le strade dei due animaletti si separano.

Questa volta, invece, il legame stretto tra i due coyote era estremamente forte. Al momento del rilascio, infatti, i membri dell’organizzazione hanno visto i due animaletti andare via insieme, verso la loro nuova vita.