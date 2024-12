Confusione di Shaila: la confessione di Lorenzo e i soldi rubati dagli ex

Ieri notte, Shaila Gatta ha avuto una conversazione intima con Eva Grimaldi, durante la quale ha espresso le sue preoccupazioni riguardo a Lorenzo, un nuovo concorrente. Shaila ha accusato Lorenzo di recitare un copione, creando confusione nella sua mente. Ha rivelato che le sue precedenti relazioni non sono state gratificanti, con l’eccezione dell’ultima, e ha addirittura affermato che alcuni ex partner le avrebbero rubato dei soldi.

Parlando della sua connessione con Lorenzo, Shaila ha spiegato: “A volte ci mettiamo sotto le lenzuola, ma non per fare sesso, anche per parlare.” Durante una di queste conversazioni, Lorenzo le ha detto che fa un po’ la “regina”. Shaila ha risposto dichiarando il suo desiderio di un partner gentile, che la tratti con rispetto. Ha anche spiegato che nelle sue relazioni passate ha sempre dovuto sostenere economicamente i suoi partner, sentendosi sfruttata; per questo motivo, desidera essere trattata come una regina.

Ha citato Sasa, il suo ultimo ex, descrivendolo come un ragazzo perfetto che la trattava come una principessa, lamentando di non aver saputo apprezzarne il valore. Nella discussione con Lorenzo, Shaila ha condiviso i suoi sentimenti, ma la risposta di lui l’ha lasciata perplessa. Lorenzo ha affermato: “Anche io sono un re! Decido io se trattarti o meno da regina e quando farlo. Devi cambiare il tuo ideale di uomo se vuoi stare con me.” Questa affermazione l’ha sconvolta, facendola sentire confusa. Quando Lorenzo le ha chiesto se fosse innamorata di lui, Shaila ha confessato di non saperlo più, sottolineando l’impatto che ha avuto su di lei.

La dinamica tra i due appare complessa, con Shaila che cerca di capire la propria posizione e i propri desideri, mentre Lorenzo, con le sue idee sul ruolo di un uomo nella relazione, sembra mettere in discussione le sue aspettative. La sua confusione dimostra quanto sia vulnerabile in questo momento e quanto desideri una connessione autentica e sincera.