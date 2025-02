Confronto tra Yulia e Giglio, chi scoprirà del ritorno dell’ex di lei

Negli ultimi tempi, sui social si sono diffusi pettegolezzi riguardanti presunti tradimenti di Yulia Bruschi nei confronti di Luca Giglio. Alfonso Signorini ha affrontato la questione al Grande Fratello, organizzando un confronto tra i due. Yulia ha negato le voci, e Luca le ha creduto. Tuttavia, Grazia Sambruna ha rivelato un retroscena, affermando di avere informazioni da una fonte affidabile: Yulia sarebbe stata vista in pizzeria con il suo ex, Simone, e pare che stiano dormendo insieme, un’accusa che si ripete nel tempo. Gli avvocati di entrambi avrebbero consigliato di mantenere un rapporto sereno, ma la situazione sembra essere più complicata del previsto. Simone Costa ha confermato la situazione, dichiarando che Yulia non può continuare a mantenere relazioni con entrambi e aggiungendo che è tornata a dormire con lui.

Inoltre, Simone ha richiesto un confronto con Luca, ma si prevede che il faccia a faccia avvenga tra Luca e Yulia. Deianira Marzano ha annunciato che lunedì il Grande Fratello presenterà l’intervista di Simone a Luca, informando quest’ultimo della verità sui presunti tradimenti. Reazione di Luca è un’incognita, mentre Yulia ha tentato di difendersi sui social, affermando che chi la conosce sa chi è realmente e non tollererà di essere fraintesa. Lunedì, quindi, l’ex gieffina avrà l’opportunità di esprimere la sua versione dei fatti, rendendo la situazione ancora più intrigante per i telespettatori.