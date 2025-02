Confronto tra Trump e Zelensky a Washington: la Casa Bianca smentisce la firma di accordi

Scontro tra Trump e Zelensky si è verificato nello Studio Ovale a Washington, dove i due leader hanno scambiato parole pesanti durante un incontro atteso per la firma di un accordo tra Stati Uniti e Ucraina. Tuttavia, l’incontro non ha portato a risultati concreti, con la situazione che è degenerata in minacce reciproche. In seguito a questo confronto teso, la conferenza stampa programmata è stata cancellata, lasciando un clima di incertezza e tensione. L’assenza di un accordo ufficiale ha suscitato preoccupazioni riguardo alle relazioni tra i due paesi, evidenziando le fragilità nelle negoziazioni. La Casa Bianca ha confermato che nessun accordo è stato firmato, enfatizzando la mancanza di progressi nei colloqui. Questo episodio si inserisce in un contesto geopolitico complesso, con l’Ucraina che cerca supporto dagli Stati Uniti in un momento critico. L’incontro, previsto per essere un passo avanti nelle relazioni bilaterali, si è invece trasformato in un momento di tensione e incertezza.