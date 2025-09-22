26.8 C
Confronto tra iPhone 17 Pro Max e 16 Pro Max in Italia

L’iPhone 17 Pro Max ha un design rinnovato, con significativi aggiornamenti alle fotocamere e una potenza notevole, oltre a una camera di vapore che contribuisce a migliorare la gestione termica. Questo modello offre una delle migliori autonomie della batteria nel panorama degli smartphone, anche se il display non ha subito molte modifiche.

Tra i punti di forza dell’iPhone 17 Pro Max si annoverano notevoli miglioramenti alla camera, una camera di vapore per la dissipazione del calore e un’autonomia eccellente. Tuttavia, le critiche riguardano la scarsa innovazione dello schermo e un design che potrebbe risultare controverso, oltre a un peso maggiore rispetto all’iPhone 16 Pro Max.

L’iPhone 16 Pro Max, pur essendo ancora un dispositivo potente con specifiche elevate, non riesce a eguagliare le performance superiori dell’iPhone 17 Pro Max, soprattutto in termini di fotocamera e durata della batteria. Questo ultimo smartphone monta il chipset A19 Pro, aumentando così le prestazioni generali e la quantità di RAM a 12 GB.

In termini di prezzo, l’iPhone 17 Pro Max parte da 1.489 euro per il modello da 256 GB, mentre il 16 Pro Max, ormai non più disponibile direttamente da Apple, si trovava a partire da 1.199 euro quando era in commercio. La differenza di prezzo e prestazioni fa pendere la bilancia a favore dell’iPhone 17 Pro Max, che, nonostante gravi sul costo, offre un netto miglioramento globale.

In sintesi, l’iPhone 17 Pro Max rappresenta un significativo passo avanti rispetto al suo predecessore, con miglioramenti in vari aspetti chiave, a eccezione dello schermo e del design.

