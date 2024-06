Confronto tra iPad Pro M4 e Air M2: quale scegliere?

Da sempre, iPad si è contraddistinto per essere un tablet versatile, in grado di andare a soddisfare ogni angolo di mercato. Dagli user più esigenti – con la gamma iPad Pro – a chi cerca tanta sostanza e pochi fronzoli con gli iPad base, fino a coloro i quali vogliono un dispositivo estremamente equilibrato come, da sempre, è iPad Air.

Ma quali sono le differenze che intercorrono tra i nuovi modelli 2024 di iPad Air e iPad Pro? Sebbene ad un occhio inesperto i tablet possano sembrare molto simili tra loro, ci sono molteplici aspetti che li distinguono. Anzi, potremmo affermare con certezza che l’unico punto di contatto tra i due sta nelle dimensioni da 11 e 13 pollici del pannello a cui sono proposti.

Anzitutto la più grande differenza sta nella tecnologia dietro ai display. Se iPad Air monta un “semplice” Liquid Retina IPS, iPad Pro 2024 vanta un meraviglioso OLED Ultra Retina XDR con tecnologia ProMotion, nonché la possibilità di rivestire il pannello con la nanotexture (solo nelle versioni da 1 e 2 TB) che ne migliora notevolmente l’utilizzo sotto la luce diretta del sole.

Il secondo aspetto che differenzia i due modelli è il loro cuore pulsante: Air 2024 può contare sulle ottime prestazioni del chip M2, già visto sui Mac degli ultimi anni, con CPU 8-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core. iPad Pro 2024 vanta invece l’inedito M4, chip di ultimissima generazione che fa proprio il suo esordio sul top di gamma dei tablet Apple nel 2024. CPU e GPU 10-core e Neural Engine 16-core per un mix esplosivo di potenza sotto al cofano ritenuto da molti “senza senso”.

Altra differenziazione tra iPad Pro ed iPad Air 2024 è la capacità, del primo, di girare video in ProRes. Entrambi offrono un comparto fotocamere identico, dotato di una singola grandangolare da 12 MP ed una frontale, anch’essa da 12 MP e, anch’essa, ultra-grandangolare, posta in entrambi i modelli sul lato lungo. Per quanto riguarda la privacy, sia iPad Air che iPad Pro basano il loro criterio di sicurezza sull’uso dei dati biometrici. Ma se iPad Air è ancoràto al TouchID posizionato tasto superiore di accensione/spegnimento/stand-by, iPad Pro sfrutta il più sicuro Face ID. Dal punto di vista multimediale, iPad Pro presenta un sistema di quattro altoparlanti con quattro microfoni di qualità professionale, mentre iPad Air ha un – seppur ottimo – sistema classico di altoparlanti stereo orizzontali, corredato da due microfoni.

Altra differenza sostanziale è da ricercare nella memoria, con il taglio d’ingresso da 256 GB per iPad Pro 2024 – che si spinge fino a 2 TB -, mentre iPad Air 2024 parte dai classici 128 GB e non va oltre 1 TB come capacità massima di archiviazione. Il capitolo finale delle differenze tra iPad Air ed iPad Pro 2024 riguarda le dimensioni ed il peso: iPad Pro è alto 281,6 mm, largo 215,5 mm e spesso 5,1 mm nella variante da 13″, con un peso di soli 579 grammi per la versione Wi-Fi e 582 grammi per il Wi-Fi + Cellular. iPad Air da 13″ è invece alto 280 mm, largo 214,9 mm e spesso 6,1 mm, per un peso di 671 grammi per il modello Wi-Fi e 618 grammi per il Wi-Fi + Cellular. A proposito, sapete che gli iPad Pro 2024 include una funzione presente sugli iPhone 15?