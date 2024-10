Confronto Tra Io Canto Generation, Chi l’ha Visto e Il Diritto di Contare: Chi Trionfa?

Il mercoledì 30 ottobre, la Rai non riesce a ottenere il terzo successo consecutivo nella battaglia degli ascolti tv. Secondo i dati Auditel, la tv di Stato trionfa nel preserale con “Reazione a Catena” su Rai 1 e nell’access prime time con “Affari Tuoi”, che supera “Paperissima Sprint” di Canale 5. Tuttavia, in prima serata, “Il diritto di contare” su Rai 1 non riesce a mantenere il podio, chiudendo al secondo posto dietro “Io Canto Generation” di Canale 5 e sopra “Chi l’ha visto” su Rai 3. Segue poi “Stucky” su Rai 2 e “Una giornata particolare” su La7.

In prima serata, i dati mostrano:

– Canale 5: “Io Canto Generation” con 2.178.000 spettatori (15,4%);

– Rai 1: “Il diritto di contare” con 1.941.000 spettatori (12,3%);

– Rai 3: “Chi l’ha visto” con 1.640.000 spettatori (10,5%).

Al di sotto del podio si trovano:

– Rai 2: “Stucky” con 1.525.000 spettatori (8%);

– La7: “Una giornata particolare” con 983.000 spettatori (6,1%);

– Italia 1: “Terminator” con 710.000 spettatori (5,1%);

– Rete 4: “Fuori dal coro” con 667.000 spettatori (5%);

– Tv8: “4 Ristoranti” con 353.000 spettatori (1,9%);

– Nove: “Quattro matrimoni e un funerale” con 220.000 spettatori (1,5%).

Per l’access prime time, i dati non sono ancora disponibili, ma “Affari Tuoi” su Rai 1 compete con “Striscia la Notizia” su Canale 5. Anche altri programmi in questa fascia oraria, come “Otto e mezzo” su La7 e “NCIS” su Italia 1, non hanno riportato i risultati.

Nel preserale, i dati per “Reazione a catena su Rai 1” e “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 non sono ancora stati resi noti, così come altri programmi.

Auditel, che monitora la televisione tramite un campione di 16.100 famiglie rappresentative dell’italiano medio, pubblica i dati ogni mattina. Queste famiglie utilizzano un apparecchio elettronico per tracciare i loro consumi televisivi, fornendo un quadro dettagliato della programmazione.