Confronto tra Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra: Caratteristiche e Funzionalità

I modelli Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra offrono specifiche simili ma adatte a diverse esigenze. Il Galaxy S25 ha un display AMOLED da 6.2” (2,340×1,080 pixel), mentre l’S25 Plus ha uno schermo da 6.7” (3,120×1,440 pixel) e l’S25 Ultra da 6.8” della stessa risoluzione, con rivestimento anti-riflesso. Tutti hanno processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite e 12 GB di RAM. Le capacità di storage variano: S25 (128/256 GB), S25 Plus (256/512 GB) e S25 Ultra (256/512 GB/1 TB). Le fotocamere posteriori differiscono, con il S25 e l’S25 Plus che montano tre obiettivi (50MP principale, 12MP ultrawide, 10MP teleobiettivo 3x) e l’S25 Ultra con una configurazione avanzata a quattro (200MP principale, 50MP ultrawide, 10MP teleobiettivo 3x e 50MP teleobiettivo 5x). Le batterie variano in capacità: 4,000 mAh per S25, 4,900 mAh per S25 Plus e 5,000 mAh per S25 Ultra, con ricariche cablate da 25W per i primi due e 45W per l’Ultra.

Il design rimane simile ai modelli precedenti, con il S25 Ultra che presenta uno slot per S Pen. La differenza di peso è significativa: S25 (162 g), S25 Plus (190 g), S25 Ultra (218 g), con materiali variabili. Le funzionalità AI sono avanzate e migliorano l’esperienza utente, mentre la batteria è influenzata dalla luminosità del display. Tutti i dispositivi supportano la ricarica wireless e PowerShare. La scelta tra i modelli dipende dalle necessità individuali, dal base all’Ultra.