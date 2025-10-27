Confronto tra candidati irpini e De Luca a Napoli

Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia a Napoli, i candidati della lista “A testa alta” per il collegio di Avellino hanno avuto un confronto con il Presidente De Luca. Erano presenti Antonio Cerrato, Maria Ilaria Di Gaeta e Pino Rosato, accompagnati dalla capolista Lucia Fortini. Durante l’incontro, gli aspiranti consiglieri regionali hanno discusso temi di rilevanza per il territorio irpino, presentando le loro proposte e le problematiche locali.

Il confronto ha offerto l’opportunità di chiarire la posizione dei candidati e di porre in evidenza le differenze rispetto alle strategie del governo regionale attuale. I rappresentanti della lista hanno ribadito l’importanza di un dialogo costante con i cittadini e la necessità di portare avanti interventi che rispondano ai bisogni della comunità. Hanno enfatizzato la loro volontà di lavorare per una nuova visione della provincia, orientata verso lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita degli abitanti.

Il Presidente De Luca ha ascoltato le argomentazioni dei candidati, evidenziando alcuni punti di contatto ma anche le differenze nei programmi e nelle visioni per il futuro della regione. Questo incontro rappresenta un passo significativo nel processo elettorale, sottolineando l’importanza della partecipazione attiva e del dibattito tra le varie forze politiche.