Confronto Opi Pettinelli Amici 25

Oggi pomeriggio è stata registrata la puntata di Amici che va in onda domenica 18 gennaio. A prendere parte alla registrazione come giudici sono stati Brunori Sas per la gara di canto e Rossella Brescia per quella di ballo. L’ospite della puntata è stato Mida, il quale si è esibito con il suo nuovo inedito.

La registrazione è iniziata con un confronto tra Opi e Anna Pettinelli, attraverso un video già andato in onda con il Daytime. Nel filmato, il cantante piange e dice di non fidarsi più della sua maestra. Tra i due c’è stato poi un chiarimento, ma Opi non è apparso convinto. Per tale motivo, Maria De Filippi è intervenuta per capire cosa c’è che non va. Lui ha spiegato cosa lo porta a non essere sereno e ha dichiarato di voler capire come andrà con il tempo.

La conduttrice ha preso le difese dell’allievo, facendo notare che la Pettinelli l’ha fatto esibire con una canzone che lui non aveva inserito nella sua lista, arrivando in basso in classifica. Mentre Anna ha continuato a restare nella sua posizione, ritenendo che il cantante dovrebbe fidarsi di lui, quest’ultimo ha ammesso di non avere più fiducia soprattutto dopo la spiazzante eliminazione di Flavia.

Nessuna sfida per gli allievi, in quanto sono state svolte nei giorni precedenti e mandate in onda con i Daytime. Lorenzo, Valentina e Pierpaolo, dunque, hanno partecipato alla registrazione senza maglia rossa. Al contrario, va precisato che Paola si trovava in sfida, ma è stata eliminata direttamente da Veronica Peparini. Con le nuove classifiche di canto e ballo sono ora in sfida: Pierpaolo, Maria Rosaria, Valentina e Angie.

La classifica gara canto per Brunori Sas vede al primo posto Plasma e Gard, seguiti da Opi, Michele, Elena, Riccardo, Caterina, Valentina e Lorenzo, e Angie all’ultimo posto. Per i professori meritavano di essere nelle ultime posizioni Pettinelli con Plasma, Cuccarini con Caterina e Zerbi con Lorenzo. I tre si sono dovuti esibire e sono iniziate delle liti tra i professori.

La classifica gara ballo secondo Rossella Brescia vede al primo posto Emiliano, seguito da Kiara, Alex, Alessio e Pierpaolo, e Maria Rosaria all’ultimo posto. Ultimi posti per i professori per Emanuel Lo con Pierpaolo, Peparini con Maria Rosaria e Celentano con Pierpaolo.