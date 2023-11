Confronto notturno tra Mirko e Perla (che sbugiarda Greta): “I messaggi”

Dopo la puntata di giovedì sera alcuni concorrenti del Grande Fratello si sono messi sullo stesso letto e hanno dato il via ad una sorta di spin off di Temptation Island, con Ciro Petrone che ha vestito i panni di Filippo Bisciglia, organizzando un confronto tra Perla e Mirko.

La Vatiero ha punzecchiato il suo ex fidanzato: “Ho visto tante cose in questi mesi passati. Come mai non reagisco se parlate di Greta? Cosa devo vedere in più oltre a quello che ho già visto?! Secondo te? Mettiti un po’ nei miei panni. Il mio livello di freddezza adesso è molto alto“. brunetti ha risposto alla provocazione di Perla: “Cosa devi vedere di più? Tanto quanto ho visto io! Come hai visto cose tu, anche io le ho viste“.

Confronto tra Perla e Mirko: lei sbugiarda Greta e parla dei messaggi.

La storia tra Mirko e Greta la scorsa estate è stata messa in stand by dalla ragazza, che ha accusato il gieffino di aver cancellato dei messaggi compromettenti con la sua ex Perla. Per questo motivo la Vatiero il mese scorso ha pubblicato la chat Whatsapp in questione, per dimostrare che i messaggi di Mirko non avevano nulla di fraintendibile. E proprio di questo ha parlato Perla durante il confronto di ieri notte.

“Ma smettila, che hai visto? Cosa hai visto di me che ti ha infastidito? Niente. E poi è palese che io in quel momento dopo tanti attacchi, arrivo e difendo la mia relazione di cinque anni con quel ragazzo. Vuoi o non vuoi in quella relazione c’eravamo insieme. Quindi io mi sono sentita di scrivere quello che dovevo scrivere e ho chiarito anche il discorso dei messaggi. Sembrava che chissà cosa mi aveva scritto lui sul telefono. Non è così! I messaggi erano quelli e non c’era nulla di fraintendibile”.