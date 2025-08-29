Confronto elettorale in Marche: strategie a confronto

Ancona ha ospitato un confronto significativo tra Matteo Ricci, esponente del centrosinistra, e Francesco Acquaroli, governatore uscente del centrodestra, organizzato dalla Uil. Negli ultimi cinque anni, i due si sono affrontati in una campagna elettorale caratterizzata da polemiche e dibattiti accesi. In questo incontro, Ricci ha reso conto dei risultati ottenuti, mantenendo un approccio pacato, anche di fronte agli attacchi del suo avversario, che lo ha definito “presidente semisconosciuto”.

Durante le due ore di dibattito, i due candidati hanno discusso vari temi, dalle politiche del lavoro alle infrastrutture, passando per welfare e sanità. Ricci, vestito casualmente, ha usato argomenti incisivi per sostenere la sua visione, mentre Acquaroli, in completo formale, ha risposto con calma, cercando di rilanciare le sue affermazioni con “precisazioni”.

Il tono del confronto si è intensificato soprattutto quando si è parlato di economia. Acquaroli ha sottolineato un incremento del PIL del 15% negli ultimi anni, ponendo le Marche al secondo posto in Italia per crescita, mentre Ricci ha contestato questa affermazione, affermando che la regione è stagnante e richiede un patto con i sindacati per stimolare l’occupazione.

Riguardo alla Zes, promossa dal governo, Acquaroli ha evidenziato le prospettive positive che porterà, mentre Ricci l’ha criticata come una mera illusione elettorale. I dibattiti si sono incentrati anche su temi controversi come l’Atim e il termovalorizzatore, evidenziando visioni contrastanti per il futuro delle Marche. Il risultato di questa competizione sarà chiarito alle urne tra un mese.