Confronto elettorale in Ancona tra Acquaroli e Ricci

Ancona ha ospitato il primo incontro pubblico tra il governatore uscente di centrodestra Francesco Acquaroli e il suo sfidante di centrosinistra Matteo Ricci. Entrambi i candidati sono stati riuniti dalla Uil durante un’assemblea regionale, all’interno di un dibattito che ha toccato temi cruciali come la Zona economica speciale (Zes) e la sanità.

L’incontro si è aperto con una cordiale stretta di mano, seguita da un confronto che ha mantenuto un tono rispettoso per tutta la sua durata, nonostante ci siano stati momenti di tensione. I candidati hanno risposto a domande poste dai rappresentanti sindacali, affrontando diversi argomenti con compostezza.

Tuttavia, la discussione sulla Zes ha acceso animati scambi. Ricci ha criticato questo strumento definendolo come una “Zona elettorale speciale”, evidenziando che non è un decreto legge né è immediatamente operativo, e insinuando che non vi siano fondi disponibili. Acquaroli ha replicato sostenendo che la Zes è già finanziata e che rappresenta un passo significativo per gli imprenditori, sottolineando l’importanza della semplificazione burocratica.

Entrambi i candidati stanno quindi preparando le loro strategie per le elezioni regionali previste a settembre, con il palcoscenico politico che si fa sempre più intenso mentre si avvicina il momento del voto.