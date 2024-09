Conflitto tra ex premier

Il livello di tensione tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte rimane alto, in particolare dopo le dichiarazioni di Renzi in un’intervista a Il Giornale. L’ex premier ha commentato la situazione politica attuale, evidenziando un conflitto tra la segretaria del PD, Elly Schlein, e Conte, al quale ha rivolto critiche per la sua mancata apertura verso un “campo largo” inclusivo. Renzi ha notato che Conte non ha superato la sua frustrazione per essere stato sostituito da Mario Draghi e ha accusato l’ex premier di essere “rancoroso”. La sua provocazione si è incentrata sull’ideologia di Conte, domandandosi quale valore avessero le sue scelte politiche, come quella di non schierarsi tra Trump e Kamala Harris.

Renzi ha anche discusso della fine del terzo polo, incolpando Carlo Calenda per la sua distruzione senza una motivazione valida e riconoscendo che gli italiani sono più abituati a un sistema bipartitico di quanto avesse inizialmente pensato. Secondo Renzi, il centrodestra e il centrosinistra devono riconoscere che non possono vincere da soli, ma possono contribuire alla sconfitta di qualcun altro. Ha affermato di schierarsi con il centrosinistra, pur rispettando le scelte di coloro che optano per il centrodestra.

Allargando la discussione a questioni specifiche, Renzi ha parlato delle elezioni regionali in Liguria, esprimendo la sua ammirazione per Marco Bucci, il sindaco di Genova, ma rivelando che non lo supporterà. “Dopo aver aperto a Schlein, come possiamo andare con la destra in Liguria?” ha dichiarato, sottolineando che, sebbene rispetti Bucci, non può allearsi con il centrodestra. Renzi ha insistito che la coerenza politica è fondamentale e che partiti come Italia Viva non possono più attuare alleanze simili a quelle fatte in passato, come in Basilicata o Genova.

In sintesi, la tensione tra Renzi e Conte riflette le divisioni all’interno dell’alleanza di centro-sinistra e la difficoltà di costruire un’unità politica in un contesto di forti rivalità.