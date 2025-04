Conflitto Totale per il Festival

È iniziata una disputa legale tra la Rai e l’amministrazione di Alessandro Mager riguardo al Festival di Sanremo. Recentemente, il Tar della Liguria ha annullato l’assegnazione diretta del Festival alla Rai, che ha fatto ricorso in attesa di una decisione del Consiglio di Stato prevista per il 22 maggio. Nel frattempo, il Comune di Sanremo ha pubblicato un bando per l’affidamento delle edizioni del Festival dal 2026 al 2028, con possibilità di proroga.

La Rai ha immediatamente diffidato il Comune, dichiarando che i marchi del Festival sono inscindibili dal format e non possono essere concessi ad altre emittenti. Qualora il Festival venisse affidato a un’altra rete, ci sarebbe una violazione dei diritti d’autore. I legali della Rai hanno aggiunto che anche un cambiamento del formato su altre reti costituirebbe un uso ingannevole dei marchi.

Il bando del Comune stabilisce che potranno partecipare solo emittenti in chiaro con comprovate capacità organizzative, escludendo quelle a pagamento. Inoltre, il partner scelto dovrà garantire un contributo del 30% in più e il 1% degli introiti pubblicitari alla città. È presente anche una clausola che consentirebbe al Comune di interrompere il contratto se gli ascolti di una o più edizioni fossero inferiori di 15 punti rispetto alla media delle cinque edizioni precedenti, indicando una soglia minima di ascolto tra il 45% e il 50%. Questa situazione evidenzia l’importanza del Festival e la determinazione della Rai di mantenerne il controllo. Come si risolverà la questione, solo il futuro potrà dirlo.