Politica

Conflitto russo-ucraino

Conflitto russo-ucraino

Si tenta nuovamente di trovare un’intesa per porre fine al conflitto russo-ucraino. A Miami, l’inviato speciale di Putin, Kirill Dmitriev, ha partecipato a un round di colloqui con l’inviato statunitense Steve Witkoff e con il genero di Trump, Jared Kushner. La parte ucraina è stata rappresentata dal capo negoziatore Rustem Umerov e dal generale Andriy Gnatov.

Mentre i negoziati erano in corso, nella notte droni ucraini hanno colpito una nave da guerra russa nel Mar Caspio, impegnata in pattugliamenti vicino a infrastrutture energetiche, insieme a un impianto di estrazione petrolifera gestito da Lukoil. Nel frattempo, sale a 8 persone uccise e 27 ferite il bilancio dell’attacco missilistico russo che ha colpito un’infrastruttura portuale nel distretto di Odessa.

Il presidente russo, durante la conferenza stampa annuale a Mosca, ha escluso concessioni, sostenendo che le sue truppe avanzano lungo tutta la linea del fronte e che l’Ucraina sia in ritirata. Ha inoltre aperto alla possibilità di una sospensione temporanea degli attacchi a lungo raggio per consentire elezioni a Kiev. Putin ha accusato l’Unione europea di voler sottrarre illegalmente i beni russi congelati e ha criticato i leader Ue per non aver trovato un accordo per utilizzarli. L’Ucraina, intanto, rivendica il primo attacco a una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.

